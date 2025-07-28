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28.07.2025  08:31   Рита Парфенова

Агресор здійснив 13 атак на позиції ЗСУ на Харківщині: де тривали бої

На Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках протягом доби противник атакував українські позиції 13 разів.

генштаб зсу мапа

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

Протягом минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку окупанти здійснили сім спроб прориву оборони українських військ. Атаки відбувалися поблизу населених пунктів Вовчанськ, Зелене, Фиголівка, Западне, а також у напрямку Петро-Іванівки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано шість штурмів ворога. Підрозділи Сил оборони зупинили наступи поблизу Радьківки, Голубівки та Богуславки.

генштаб зсу мапа

Крім того, противник завдав авіаційних ударів, зокрема по територіях сіл Чугунівка та Шев’яківка.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що українські військові стримали спроби прориву російських сил поблизу населених пунктів Зелене, Фиголівка, Западне, Петро-Іванівка та Богуславка.

Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
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