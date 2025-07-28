28.07.2025 08:31 Рита Парфенова

Агресор здійснив 13 атак на позиції ЗСУ на Харківщині: де тривали бої

На Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках протягом доби противник атакував українські позиції 13 разів.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

Протягом минулої доби на Південно-Слобожанському напрямку окупанти здійснили сім спроб прориву оборони українських військ. Атаки відбувалися поблизу населених пунктів Вовчанськ, Зелене, Фиголівка, Западне, а також у напрямку Петро-Іванівки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано шість штурмів ворога. Підрозділи Сил оборони зупинили наступи поблизу Радьківки, Голубівки та Богуславки.

Крім того, противник завдав авіаційних ударів, зокрема по територіях сіл Чугунівка та Шев’яківка.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що українські військові стримали спроби прориву російських сил поблизу населених пунктів Зелене, Фиголівка, Западне, Петро-Іванівка та Богуславка.