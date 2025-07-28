Військові рф вдарили по трьох населених пунктах Харківщини: застосовано понад 15 КАБів, дронів, БпЛА

За добу російські війська атакували три населені пункти Харківської області, використовуючи керовані авіабомби, дрони-камікадзе та FPV-дрони.
Протягом минулої доби під ворожими обстрілами опинилися три населені пункти Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
За попередніми даними, постраждалих серед населення немає.
Окупанти використовували різні типи озброєння, зокрема:
Внаслідок ударів пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури. У Харківському районі, зокрема в місті Дергачі, зазнав пошкоджень один приватний житловий будинок.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок обстрілів на Харківщині спалахнули дві пожежі в Ізюмському та Чугуївському районах.
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Сьогодні не варто чекати від оточення дисципліни – день буде сповнений проявів волі та суперечок. Замість тиску краще налагодити особистий контакт: симпатія вплине сильніше за будь-які аргументи.
Небо Харкова зранку проясниться й залишатиметься ясним до вечора. Опадів цього дня не передбачається.
28 липня – день пам’яті воїнів, добровольців, волонтерів і мирних жителів, які загинули, були страчені або замордовані у полоні.
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