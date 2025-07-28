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28.07.2025  08:55   Рита Парфенова

Військові рф вдарили по трьох населених пунктах Харківщини: застосовано понад 15 КАБів, дронів, БпЛА

За добу російські війська атакували три населені пункти Харківської області, використовуючи керовані авіабомби, дрони-камікадзе та FPV-дрони.


Фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби під ворожими обстрілами опинилися три населені пункти Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

За попередніми даними, постраждалих серед населення немає.

Окупанти використовували різні типи озброєння, зокрема:

  • дві керовані авіабомби (КАБ);
  • десять дронів-камікадзе типу «Герань-2»;
  • один БпЛА типу «Молнія»;
  • один FPV-дрон;
  • один безпілотник невстановленого типу.

Внаслідок ударів пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури. У Харківському районі, зокрема в місті Дергачі, зазнав пошкоджень один приватний житловий будинок.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок обстрілів на Харківщині спалахнули дві пожежі в Ізюмському та Чугуївському районах.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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