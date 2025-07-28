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28.07.2025  09:26   Рита Парфенова

У лісах Ізюмського району горить понад 30 гектарів: одна з пожеж спричинена атакою дрона

Протягом доби 27 липня в Ізюмському районі зафіксовано три масштабні пожежі в лісових масивах. Найбільше загоряння охопило 25 гектарів у Студенецькому лісництві.

Новини Харкова: в Ізюмському районі тривають лісові пожежі

Станом на 7:00 28 липня рятувальники Ізюмського району продовжують боротьбу з лісовими пожежами. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Борывську селищну раду.

Протягом минулої доби до 6-го державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС у Харківській області надійшло три виклики, пов’язані з загоряннями в природних екосистемах.

Найбільша пожежа триває в Студенецькому лісництві Ізюмського надлісництва поблизу села Кримки Донецької області. Наразі вогонь охопив площу близько 25 гектарів. Ліквідація загоряння триває.

Ще одне займання сталося в лісовому масиві поблизу села Піски Радьківські Борівської громади. Вогнем охоплено 6 гектарів. На місце виїхали пожежні підрозділи. Постраждалих немає, причина встановлюється.

Новини Харкова: в Ізюмському районі тривають лісові пожежі

У селі Підлиман тієї ж громади внаслідок удару безпілотника зайнялася суха трава на площі 100 квадратних метрів. Загрози населенню немає.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок обстрілів на Харківщині спалахнули дві пожежі в Ізюмському та Чугуївському районах.

Тэги:  пожежа, харків, агрессия россии
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