У лісах Ізюмського району горить понад 30 гектарів: одна з пожеж спричинена атакою дрона

Протягом доби 27 липня в Ізюмському районі зафіксовано три масштабні пожежі в лісових масивах. Найбільше загоряння охопило 25 гектарів у Студенецькому лісництві.
Станом на 7:00 28 липня рятувальники Ізюмського району продовжують боротьбу з лісовими пожежами. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Борывську селищну раду.
Протягом минулої доби до 6-го державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС у Харківській області надійшло три виклики, пов’язані з загоряннями в природних екосистемах.
Найбільша пожежа триває в Студенецькому лісництві Ізюмського надлісництва поблизу села Кримки Донецької області. Наразі вогонь охопив площу близько 25 гектарів. Ліквідація загоряння триває.
Ще одне займання сталося в лісовому масиві поблизу села Піски Радьківські Борівської громади. Вогнем охоплено 6 гектарів. На місце виїхали пожежні підрозділи. Постраждалих немає, причина встановлюється.
У селі Підлиман тієї ж громади внаслідок удару безпілотника зайнялася суха трава на площі 100 квадратних метрів. Загрози населенню немає.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок обстрілів на Харківщині спалахнули дві пожежі в Ізюмському та Чугуївському районах.
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Сьогодні не варто чекати від оточення дисципліни – день буде сповнений проявів волі та суперечок. Замість тиску краще налагодити особистий контакт: симпатія вплине сильніше за будь-які аргументи.
Небо Харкова зранку проясниться й залишатиметься ясним до вечора. Опадів цього дня не передбачається.
28 липня – день пам’яті воїнів, добровольців, волонтерів і мирних жителів, які загинули, були страчені або замордовані у полоні.
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