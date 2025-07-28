28.07.2025 09:45 Рита Парфенова

У Дергачах та Вільхуватці пошкоджено будинки, в Ізюмському районі дрон підпалив авто – поліція фіксує наслідки атак рф

Протягом минулої доби Харківський, Ізюмський і Купʼянський райони зазнали ударів з боку російських військових. Поліція задокументувала 24 воєнні злочини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Упродовж 27 липня війська рф здійснили атаки по Харківському, Ізюмському та Купʼянському районах. Проти мирного населення окупанти застосовували керовані авіабомби, ударні безпілотники, у тому числі FPV-дрони. Внаслідок обстрілів пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.

У місті Дергачі під ударами опинилися приватні домоволодіння та складські приміщення. Люди не постраждали.

У селі Вільхуватка через ворожий обстріл пошкоджено житловий будинок. Постраждалих немає.

В Ізюмському районі зафіксовано удар безпілотника невстановленого типу. Після вибуху загорілася суха трава та транспортний засіб, який перебував у русі.

Поліцейські провели 16 оглядів місць подій і задокументували 24 кримінальні провадження, пов’язані зі збройною агресією росії.

З початку повномасштабного вторгнення слідчі Харківщини внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо 25 754 воєнних злочинів, скоєних на території області.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби російські війська атакували три населені пункти Харківської області, використовуючи керовані авіабомби, дрони-камікадзе та FPV-дрони.