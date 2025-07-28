28.07.2025 10:19 Рита Парфенова

За тиждень на Харківщині знищено понад пів тисячі вибухонебезпечних предметів

48 піротехнічних розрахунків, серед яких 25 машин механізованого розмінування, протягом тижня працювали над очищенням деокупованих територій Харківщини.

Протягом останнього тижня на території Харківської області сапери ДСНС знищили 554 одиниці вибухонебезпечних предметів, залишених російськими окупантами. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

У роботах із розмінування деокупованих територій були задіяні 48 піротехнічних розрахунків, у тому числі 25 машин механізованого розмінування.

З початку повномасштабного вторгнення росії сапери вже знешкодили 125 923 міни та вибухівки.

На жаль, Харківщина досі залишається однією з найбільш замінованих областей України. Щодня піротехніки ДСНС ризикують життям, аби зробити кожен клаптик землі безпечним.

Правила мінної безпеки:

уникайте підозрілих предметів;

не торкайтеся їх і не наближайтеся;

негайно повідомляйте про знахідку за телефонами 101, 102 або 112.

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Раніше РЕДПОСТ писав, як у лісовому масиві Золочівської громади сапери ДСНС виявили й знищили кумулятивний заряд КЗ-6, призначений для ураження бронетехніки. Боєприпас ліквідовано без постраждалих.