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28.07.2025  10:46   Рита Парфенова

На Харківщині ремонтують стратегічні автошляхи біля фронту

У Харківській області триває аварійний ремонт важливої прифронтової дороги, яка має ключове значення для військової логістики, евакуації поранених та мирного населення.

На Харківщині ремонтують прифронтові дороги під обстрілами

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
 
На Харківщині триває відновлення ключових прифронтових автошляхів. В одній із громад області дорожні бригади проводять аварійний ремонт стратегічно важливої ділянки дороги. Цей маршрут має особливе значення — його використовують для забезпечення військової логістики, евакуації поранених та місцевих мешканців.
 
Роботи виконуються підрядною організацією у надскладних умовах — майже безпосередньо на лінії зіткнення, де постійно існує загроза ворожих атак. Щоб убезпечити робітників, застосовують антидронові сітки.
 
«Треба допомагати військовим — іншого варіанту немає», — кажуть дорожники, які попри небезпеку не зупиняють свою роботу, розуміючи її важливість для підтримки оборонців.
 
За словами представників Служби відновлення, ремонт виконується за запитом військових. Надійна транспортна інфраструктура в районах поблизу фронту — це не лише логістика, а й питання безпеки та збереження людських життів. Зараз понад 70% усіх ремонтних робіт в області проводиться саме в прифронтових регіонах.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що через аварійно-відновлювальні роботи КП «Харківводоканал» рух транспорту на перехресті проспекту Індустріального та вулиці Михайла Водяного заборонено до 1 вересня.
Тэги:  ремонт доріг, харків
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