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28.07.2025  11:23   Рита Парфенова

На узвозі Клочківському у Харкові тимчасово обмежили рух транспорту

З 28 по 31 липня з 7:30 до 17:00 на узвозі Клочківському поблизу Зоологічного мосту діятимуть обмеження для автомобільного руху через роботи «Харківзеленбуду». Рух трамваїв забезпечено.


Фото з відкритих джерел

У Харкові з 28 по 31 липня на узвозі Клочківському, в районі Зоологічного мосту, частково обмежено рух транспорту, передає РЕДПОСТ.

Обмеження діють щодня з 7:30 до 17:00.

Як повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства, причиною обмежень стало проведення робіт комунальним підприємством «Харківзеленбуд».

Рух автотранспорту організовано смугою, вільною від виконання робіт. Пропуск трамваїв на цій ділянці не ускладнено — рух електротранспорту забезпечено у повному обсязі.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що через аварійно-відновлювальні роботи КП «Харківводоканал» рух транспорту на перехресті проспекту Індустріального та вулиці Михайла Водяного заборонено до 1 вересня.

Тэги:  рух, харків
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