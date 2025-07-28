На узвозі Клочківському у Харкові тимчасово обмежили рух транспорту

З 28 по 31 липня з 7:30 до 17:00 на узвозі Клочківському поблизу Зоологічного мосту діятимуть обмеження для автомобільного руху через роботи «Харківзеленбуду». Рух трамваїв забезпечено.
У Харкові з 28 по 31 липня на узвозі Клочківському, в районі Зоологічного мосту, частково обмежено рух транспорту, передає РЕДПОСТ.
Обмеження діють щодня з 7:30 до 17:00.
Як повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства, причиною обмежень стало проведення робіт комунальним підприємством «Харківзеленбуд».
Рух автотранспорту організовано смугою, вільною від виконання робіт. Пропуск трамваїв на цій ділянці не ускладнено — рух електротранспорту забезпечено у повному обсязі.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що через аварійно-відновлювальні роботи КП «Харківводоканал» рух транспорту на перехресті проспекту Індустріального та вулиці Михайла Водяного заборонено до 1 вересня.
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Сьогодні не варто чекати від оточення дисципліни – день буде сповнений проявів волі та суперечок. Замість тиску краще налагодити особистий контакт: симпатія вплине сильніше за будь-які аргументи.
Небо Харкова зранку проясниться й залишатиметься ясним до вечора. Опадів цього дня не передбачається.
28 липня – день пам’яті воїнів, добровольців, волонтерів і мирних жителів, які загинули, були страчені або замордовані у полоні.
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