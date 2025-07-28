28.07.2025 12:05

Атака дрона в Дергачах: пошкоджено будинок на Харківщині (фото)

Російський БПЛА типу «Молнія» атакував Дергачі 27 липня близько 22:00. Уламки впали на приватний сектор – пошкоджено один будинок.

Про це повідомив начальник Дергачевскої МВА Вячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.

Близько 22:00 27 липня російські війська атакували Дергачі безпілотником типу «Молнія». Внаслідок падіння уламків дрона на території приватного сектору пошкоджено одне домоволодіння. На щастя, обійшлося без постраждалих.

За словами Задоренка, найближчим часом мешканцям пошкодженого будинку нададуть матеріали для проведення попереднього ремонту. Також на місце прибуде міська комісія з єВідновлення для обстеження об’єкта та фіксації ступеню руйнації.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби російські війська атакували три населені пункти Харківської області, використовуючи керовані авіабомби, дрони-камікадзе та FPV-дрони.