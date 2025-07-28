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28.07.2025  12:05   

Атака дрона в Дергачах: пошкоджено будинок на Харківщині (фото)

Російський БПЛА типу «Молнія» атакував Дергачі 27 липня близько 22:00. Уламки впали на приватний сектор – пошкоджено один будинок.

Новини Харкова: у Дергачах дрон атакував приватний сектор
 
Про це повідомив начальник Дергачевскої МВА Вячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.

Близько 22:00 27 липня російські війська атакували Дергачі безпілотником типу «Молнія». Внаслідок падіння уламків дрона на території приватного сектору пошкоджено одне домоволодіння. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Новини Харкова: у Дергачах дрон атакував приватний сектор

За словами Задоренка, найближчим часом мешканцям пошкодженого будинку нададуть матеріали для проведення попереднього ремонту. Також на місце прибуде міська комісія з єВідновлення для обстеження об’єкта та фіксації ступеню руйнації.

Новини Харкова: у Дергачах дрон атакував приватний сектор

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби російські війська атакували три населені пункти Харківської області, використовуючи керовані авіабомби, дрони-камікадзе та FPV-дрони.

 

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