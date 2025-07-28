Атака дрона в Дергачах: пошкоджено будинок на Харківщині (фото)

Російський БПЛА типу «Молнія» атакував Дергачі 27 липня близько 22:00. Уламки впали на приватний сектор – пошкоджено один будинок.
Близько 22:00 27 липня російські війська атакували Дергачі безпілотником типу «Молнія». Внаслідок падіння уламків дрона на території приватного сектору пошкоджено одне домоволодіння. На щастя, обійшлося без постраждалих.
За словами Задоренка, найближчим часом мешканцям пошкодженого будинку нададуть матеріали для проведення попереднього ремонту. Також на місце прибуде міська комісія з єВідновлення для обстеження об’єкта та фіксації ступеню руйнації.
Комментариев: 0
Сьогодні не варто чекати від оточення дисципліни – день буде сповнений проявів волі та суперечок. Замість тиску краще налагодити особистий контакт: симпатія вплине сильніше за будь-які аргументи.
Небо Харкова зранку проясниться й залишатиметься ясним до вечора. Опадів цього дня не передбачається.
28 липня – день пам’яті воїнів, добровольців, волонтерів і мирних жителів, які загинули, були страчені або замордовані у полоні.
влажность:
давление:
ветер: