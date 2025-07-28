28.07.2025 12:12 Рита Парфенова

Ігор Терехов: за тиждень по Харкову завдано 47 ударів, постраждали 71 людина, серед них – 11 дітей

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що протягом останнього тижня місто зазнало 47 ворожих атак – здебільшого «Шахедами», а також керованими авіабомбами і новими дронами типу «Черніка».



Фото: ХМР

Протягом останнього тижня Харків зазнав 47 атак з боку російських військ. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

За словами мера, переважна більшість ударів була завдана дронами-камікадзе «Шахед», однак все частіше фіксується також застосування керованих авіабомб та нових безпілотників типу «Черніка».

Жертв серед населення немає, проте поранено 71 особу, серед яких 11 дітей. Частина постраждалих досі перебуває в лікарнях.

Найсильніше постраждав Київський район Харкова, але значні руйнування також зафіксовано у Шевченківському та Індустріальному районах. Пошкоджено десятки житлових будинків, об’єкти критичної інфраструктури – зокрема котельня, трансформаторна підстанція, туберкульозний диспансер. Також постраждали цивільні підприємства, вигоріли десятки автомобілів.

У житловому фонді міста вибито понад півтори тисячі вікон. За словами Терехова, більшість наслідків атак уже ліквідовано. Основна увага зосереджена на ремонті дахів і закритті контурів житлових будівель. Водночас на пошкоджених об’єктах комунального господарства роботи ще тривають.

Також мер повідомив, що за тиждень тривалість повітряних тривог у Харкові зменшилася на 27 годин – це на 32% менше, ніж у середньому по області.

«Дякую кожному, хто щодня докладає зусиль до захисту та відбудови Харкова! Разом ми з усім впораємося!» – зазначив Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби російські війська атакували три населені пункти Харківської області, використовуючи керовані авіабомби, дрони-камікадзе та FPV-дрони.