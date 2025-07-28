У Харкові затримали рецидивіста за крадіжку алкоголю та цигарок із супермаркету

52-річного харків’янина, який раніше вже мав судимості, викрили у спробі викрасти товар на 5 тисяч гривень із супермаркету.
Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харкові поліцейські повідомили про підозру місцевому мешканцю за фактом спроби крадіжки з магазину. Інцидент стався в одному із супермаркетів міста.
За даними поліції, чоловік взяв три блоки цигарок та пляшку горілки й намагався винести товар, не оплативши його. Пройшовши повз каси, порушник був зупинений охоронцями на виході. На місце події викликали правоохоронців.
Під час встановлення особи з’ясувалося, що зловмисником є 52-річний харків’янин, який уже має судимості. Сума збитків, завдана торговельному закладу, становить близько 5 тисяч гривень.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (замах на крадіжку). Чоловіку вже повідомлено про підозру.
Згідно з санкцією статті, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що двоє харків’ян отримали по 8 років за крадіжку з супермаркету у перші дні війни.
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Сьогодні не варто чекати від оточення дисципліни – день буде сповнений проявів волі та суперечок. Замість тиску краще налагодити особистий контакт: симпатія вплине сильніше за будь-які аргументи.
Небо Харкова зранку проясниться й залишатиметься ясним до вечора. Опадів цього дня не передбачається.
28 липня – день пам’яті воїнів, добровольців, волонтерів і мирних жителів, які загинули, були страчені або замордовані у полоні.
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