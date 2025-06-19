19.06.2025 12:52 Рита Парфенова

Двоє харків’ян отримали по 8 років за крадіжку з супермаркету у перші дні війни

У березні 2022 року, під час бойових дій у Харкові, двоє чоловіків вдерлися до супермаркету та викрали товар і сейф із готівкою. Суд призначив їм покарання – 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Як встановили прокурори Слобідської окружної прокуратури м. Харкова, 26 березня 2022 року близько 23:00, двоє чоловіків – 22-річний харків’янин та його 27-річний знайомий із кримінальним минулим – проникли до одного із супермаркетів на проспекті Петра Григоренка, скориставшись хаосом, спричиненим активними бойовими діями.

Зловмисники розбили скло, увійшли до магазину й винесли товарів на майже 200 тисяч гривень. Також вони забрали металевий сейф із готівкою, де, за даними слідства, зберігалася виручка за декілька днів – близько 600 тисяч гривень.

Після скоєння злочину чоловіків швидко встановили й затримали. Під час судового розгляду обвинувачені спочатку заперечували свою вину, але згодом частково її визнали. Вони стверджували, що в сейфі було лише 400 тисяч гривень, однак цю інформацію не було підтверджено доказами.

Подільський районний суд міста Полтави визнав винними двох мешканців Харкова у вчиненні крадіжки за попередньою змовою, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України). Обвинуваченим призначено по 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На вирок суду ще можливе подання апеляційної скарги.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові серійного крадія засудили за понад 20 злочинів під час війни.