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19.06.2025  12:52   Рита Парфенова

Двоє харків’ян отримали по 8 років за крадіжку з супермаркету у перші дні війни

У березні 2022 року, під час бойових дій у Харкові, двоє чоловіків вдерлися до супермаркету та викрали товар і сейф із готівкою. Суд призначив їм покарання – 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

вирок суду
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Як встановили прокурори Слобідської окружної прокуратури м. Харкова, 26 березня 2022 року близько 23:00, двоє чоловіків – 22-річний харків’янин та його 27-річний знайомий із кримінальним минулим – проникли до одного із супермаркетів на проспекті Петра Григоренка, скориставшись хаосом, спричиненим активними бойовими діями.
 
Зловмисники розбили скло, увійшли до магазину й винесли товарів на майже 200 тисяч гривень. Також вони забрали металевий сейф із готівкою, де, за даними слідства, зберігалася виручка за декілька днів – близько 600 тисяч гривень.
 
Після скоєння злочину чоловіків швидко встановили й затримали. Під час судового розгляду обвинувачені спочатку заперечували свою вину, але згодом частково її визнали. Вони стверджували, що в сейфі було лише 400 тисяч гривень, однак цю інформацію не було підтверджено доказами.
 
Подільський районний суд міста Полтави визнав винними двох мешканців Харкова у вчиненні крадіжки за попередньою змовою, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України). Обвинуваченим призначено по 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На вирок суду ще можливе подання апеляційної скарги.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові серійного крадія засудили за понад 20 злочинів під час війни.
Тэги:  крадіжка, харків
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