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19.06.2025  12:16   Рита Парфенова

Прошу харків’ян не залишати автівки під деревами: Ігор Терехов закликав бути обережними під час негоди

Синоптики попереджають про небезпечні погодні умови в Харкові та області протягом 19 червня. Міський голова Ігор Терехов закликав громадян дотримуватися заходів безпеки.


Фото: ХМР

Як повідомляє РЕДПОСТ, у четвер, 19 червня, у Харкові та Харківській області очікуються ускладнені погодні умови — синоптики прогнозують грозу та пориви вітру до 20 м/с.

У зв’язку з цим міський голова Ігор Терехов звернувся до мешканців міста із закликом бути обачними та дбати про власну безпеку. В ефірі національного телемарафону він зазначив, що комунальні служби й підрозділи ДСНС працюють у режимі підвищеної готовності та мають чіткий алгоритм дій.

«Прошу харків’ян не залишати автівки під деревами, адже сильний вітер може ламати гілки і створювати загрозу для людей та майна», – підкреслив Ігор Терехов.

У разі надзвичайних ситуацій або виявлення пошкоджень мешканців міста просять звертатися до міської інформаційно-диспетчерської служби за телефоном 15-62.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 19 червня синоптики прогнозують пориви вітру та грози у Харкові й області.
Тэги:  ігор терехов, харків
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