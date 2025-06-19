На північ від Харкова ворог завдав авіаудари по околицях двох сіл

Російська авіація 19 червня близько 9:10 вдарила по околицях сіл Завадське та Скорики у Золочівській громаді. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих і руйнувань.
Вранці 19 червня, о 9:10, російські війська завдали авіаційного удару по території Золочівської громади. Про це виданню «Думка» повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає РЕДПОСТ.
За інформацією Коваленка, одна керована авіабомба (КАБ) влучила по околиці села Завадське, інша – по околиці села Скорики.
Попередньо повідомляється, що внаслідок ударів не зафіксовано ані постраждалих, ані пошкоджень. Інформація уточнюється.
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