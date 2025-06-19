19.06.2025 11:58 Рита Парфенова

На північ від Харкова ворог завдав авіаудари по околицях двох сіл

Російська авіація 19 червня близько 9:10 вдарила по околицях сіл Завадське та Скорики у Золочівській громаді. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих і руйнувань.

Вранці 19 червня, о 9:10, російські війська завдали авіаційного удару по території Золочівської громади. Про це виданню «Думка» повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає РЕДПОСТ.

За інформацією Коваленка, одна керована авіабомба (КАБ) влучила по околиці села Завадське, інша – по околиці села Скорики.

Попередньо повідомляється, що внаслідок ударів не зафіксовано ані постраждалих, ані пошкоджень. Інформація уточнюється.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області.