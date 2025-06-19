У Харківській області 19 червня очікується гроза – оголошено штормове попередження

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища першого рівня удень 19 червня в Харкові та області.
Харківський регіональний центр з гідрометеорології попереджає про погіршення погодних умов, передає РЕДПОСТ.
Удень середи, 19 червня, у Харкові та по області очікується гроза. Штормове попередження має перший рівень небезпечності (жовтий). Це означає, що погодні умови можуть створювати потенційну небезпеку для населення, інфраструктури та транспортного руху.
Мешканцям і гостям регіону рекомендується бути обережними та, за можливості, обмежити перебування на вулиці під час грози.
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