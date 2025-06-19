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19.06.2025  08:08   Рита Парфенова

У Харківській області 19 червня очікується гроза – оголошено штормове попередження

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища першого рівня удень 19 червня в Харкові та області.


Фото з відкритих джерел

Харківський регіональний центр з гідрометеорології попереджає про погіршення погодних умов, передає РЕДПОСТ.

Удень середи, 19 червня, у Харкові та по області очікується гроза. Штормове попередження має перший рівень небезпечності (жовтий). Це означає, що погодні умови можуть створювати потенційну небезпеку для населення, інфраструктури та транспортного руху.

Мешканцям і гостям регіону рекомендується бути обережними та, за можливості, обмежити перебування на вулиці під час грози.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вдень 19 червня по Харкову та області прогнозуються пориви вітру 15–20 м/с. Через погіршення погодних умов можливі перебої в роботі енергетичних, комунальних служб і ускладнення руху транспорту.
Тэги:  гроза, негода, харків
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