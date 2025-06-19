19.06.2025 07:30 Рита Парфенова

19 червня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

День фермера – свято, яке відзначають в Україні 19 червня.





Професійне свято працівників фермерських господарств встановлено у червні 2020 року указом президента Володимира Зеленського з ініціативи громадськості. Цього дня Верховною Радою України у 2003 році було ухвалено Закон про фермерське господарство.



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19 червня проводять Всесвітній день дитячого футболу, щоб привернути увагу до проблем дітей та пропагувати здоровий спосіб життя серед молоді.



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В 2015 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 19 червня Міжнародним днем ​​боротьби з сексуальною наругою в умовах конфлікту. Цей день вирішили відзначити у календарі, щоб підвищувати рівень обізнаності щодо необхідності зупинити сексуальну наругу, пов’язану з конфліктами.



Жертвами найчастіше стають мирні жителі з-поміж найбільш незахищених категорій, а саме жінки та діти. Такі злочини залишаються непомітними, оскільки жертви бояться розповідати про них.



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Дуже актуальний для людей, які живуть у скаженому ритмі сучасного світу, – Міжнародний день прогулянки – відзначається у середині червня. Інтернет вказує на дві дати його святкування – 15 чи 19 червня. Друга – найпоширеніша.



Отже, Міжнародний день прогулянки, або День повільної прогулянки, – свято, яке закликає оцінити важливість такого, здавалося б, очевидного, але забутого багатьма способів відпочити, зняти стрес або просто нервову напругу, як піша прогулянка.



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«Старенька» Європа святкує День міжнародної солідарності вампірів, або День пам'яті Дракули.



Щоправда, привід для свята зовсім не оптимістичний. 19 червня 1476 року у битві з турками загинув Влад Цепеш на прізвисько Дракула. Який був зовсім навіть не вампіром, а просто княжив так жорстоко, що вампіри посивіли б. Тому і зарахувала поголос жорстокого правителя до роду кровососних.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять апостола Іуди, брата Господнього.



День вважався вдалим для початку будь-яких справ, що пов'язані з ремонтом або переїздом. Все, що ви розпочнете цього дня закінчиться успішно.



Що не можна робити:

відмовляти у допомозі нужденним;

давати в борг гроші — на вас буде чекати бідність;

пасічникам перераховувати бджіл — комахи почнуть хворіти.

За Юліанським календарем, 19 червня православна церква вшановує пам’ять преподобного Іларіона Далматського, якого також називають Новим.



Цей день вважається вдалим для пошуку води та буріння свердловини. Також цей день можна присвятити виполюванню бур’янів.



Що не можна робити:

бачити навколо себе тільки найгірше;

сваритися з рідними;

відправлятися в далеку поїздку;

міняти роботу.

Також цього дня

У 240 році до н. грецький вчений Ератосфен Кіренський вперше у світі вирахував радіус Землі.



1623 – народився Блез Паскаль, французький математик, фізик, літератор та філософ. Класик французької літератури, один із засновників математичного аналізу, теорії ймовірностей та проективної геометрії, творець перших зразків лічильної техніки, автор основного закону гідростатики.



1917 – під час Першої світової війни король Великобританії Георг V видав указ про вилучення всіх німецьких титулів із імен членів королівської родини. Королівська династія, яка раніше називалася Саксен-Кобург-Готською, стала Віндзорською.



1846 – у Нью-Джерсі (США) відбувся перший в історії бейсбольний матч.



1862 – президент Авраам Лінкольн ухвалив закон про відміну рабства на всій території США.



1920 – народився Ів Робер, французький кінорежисер («Високий блондин у чорному черевику», «Повернення високого блондину»).



1954 - народилася Кетлін Тернер, американська кіноактриса ("Роман з каменем", "Перлина Нілу", "Жар тіла", "Війна в сімействі Роуз").



1972 – народився Жан Дюжарден, французький комік та актор, який здобув популярність завдяки ролям у фільмах «Агент 117», «99 франків». Лауреат премій "Оскар", "Золотий глобус", BAFTA та "Незалежний дух" за роль Джорджа Валентина в комедії "Артист".



1999 – вийшла перша версія (1.0 Beta) найпопулярнішого онлайн-шутера Counter-Strike.



2000 – дав першу виставу харківський «Театр-19». Ця дата вважається днем народження театру.



2002 – американський мандрівник Стів Фоссет розпочав першу у світі одиночну безпосадкову навколосвітню подорож на повітряній кулі. Воно розпочалося 19 червня і завершилося 4 липня.



2003 – у Нью-Йорку в універмазі "Мейсіс" пройшов перший у світі флешмоб. Близько двохсот незнайомих один з одним людей зайшли в один із міських супермаркетів, розташованих на Манхеттені, і попросили продати їм «килимок кохання для заміської комуни», або «любовний килим для заміської комуни», ціною 10 тисяч доларів.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Григорій, Іван, Ксенія, Микита, Оксана, Семен, Степан, Теодор, Федір, Ян.



за Юліанським календарем: Віссаріон, Георгій, Іларіон, Лук'ян, Рафаїл, Ростислав, Софія, Сусанна, Фекла, Юліана.