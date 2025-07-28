Поліція розшукує 15-річну Ганну Мірошник із села Мурафа на Харківщині

Неповнолітня дівчина зникла ще 18 липня – зранку вона пішла з дому й досі не повернулася. Правоохоронці звертаються по допомогу до громадян.
Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харківській області поліція розшукує неповнолітню Ганну Мірошник, 2009 року народження. Дівчина мешкає разом із бабусею в селі Мурафа Богодухівського району.
Як повідомили у секторі поліцейської діяльності №1 Богодухівського райвідділу поліції, 18 липня вранці Ганна пішла з дому в невідомому напрямку та не повернулася. Її місцезнаходження досі невідоме.
Прикмети зниклої: худорлява, зріст приблизно 160 см, волосся довге чорне, очі карі. Була одягнута у блакитні джинси та футболку.
Правоохоронці просять усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцеперебування дівчини, зателефонувати за номерами:
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Раніше РЕДПОСТ писав, що поліцейські Харківщини знайшли жінку, яка зникла п’ять днів тому.
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Сьогодні не варто чекати від оточення дисципліни – день буде сповнений проявів волі та суперечок. Замість тиску краще налагодити особистий контакт: симпатія вплине сильніше за будь-які аргументи.
Небо Харкова зранку проясниться й залишатиметься ясним до вечора. Опадів цього дня не передбачається.
28 липня – день пам’яті воїнів, добровольців, волонтерів і мирних жителів, які загинули, були страчені або замордовані у полоні.
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