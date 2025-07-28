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28.07.2025  13:07   Рита Парфенова

Поліція розшукує 15-річну Ганну Мірошник із села Мурафа на Харківщині

Неповнолітня дівчина зникла ще 18 липня – зранку вона пішла з дому й досі не повернулася. Правоохоронці звертаються по допомогу до громадян.

Ганна Мірошник

Як повідомляє РЕДПОСТ, в  Харківській області поліція розшукує неповнолітню Ганну Мірошник, 2009 року народження. Дівчина мешкає разом із бабусею в селі Мурафа Богодухівського району.

Як повідомили у секторі поліцейської діяльності №1 Богодухівського райвідділу поліції, 18 липня вранці Ганна пішла з дому в невідомому напрямку та не повернулася. Її місцезнаходження досі невідоме.

Прикмети зниклої: худорлява, зріст приблизно 160 см, волосся довге чорне, очі карі. Була одягнута у блакитні джинси та футболку.

Правоохоронці просять усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцеперебування дівчини, зателефонувати за номерами:

  • 102;
  • 068-802-74-91;
  • 098-613-43-54.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що поліцейські Харківщини знайшли жінку, яка зникла п’ять днів тому.

Тэги:  розшук, харків
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