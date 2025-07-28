28.07.2025 13:27 Рита Парфенова

Харківський метрополітен проводить безкоштовне навчання машиністів дрезини: відкрито набір кандидатів

Харківський метрополітен отримав ліцензію від МОН України на професійну підготовку машиністів дрезини. Кандидатам пропонують безоплатне навчання за спеціальністю.

Як повідомляє РЕДПОСТ, комунальне підприємство «Харківський метрополітен» розпочинає набір на безкоштовне навчання за професією «Машиніст незнімної дрезини». Після отримання ліцензії від Міністерства освіти і науки України у сфері професійної освіти, підприємство запрошує охочих пройти підготовку.

Для участі у програмі необхідно відповідати таким вимогам:

бути не молодшим за 18 років;

мати професійно-технічну освіту;

надати медичну довідку про придатність до роботи за відповідною спеціальністю.

Подати заявку на навчання можна:

електронною поштою – [email protected]

за телефонами – 730-31-70, 730-31-69, (067) 574-14-73 (прийом звернень: Пн–Чт з 8:00 до 17:00, Пт – з 8:00 до 15:45

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Раніше РЕДПОСТ писав, що станом на 24 липня 2025 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3340 вакансій.