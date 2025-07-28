Харківський метрополітен проводить безкоштовне навчання машиністів дрезини: відкрито набір кандидатів

Харківський метрополітен отримав ліцензію від МОН України на професійну підготовку машиністів дрезини. Кандидатам пропонують безоплатне навчання за спеціальністю.
Як повідомляє РЕДПОСТ, комунальне підприємство «Харківський метрополітен» розпочинає набір на безкоштовне навчання за професією «Машиніст незнімної дрезини». Після отримання ліцензії від Міністерства освіти і науки України у сфері професійної освіти, підприємство запрошує охочих пройти підготовку.
Для участі у програмі необхідно відповідати таким вимогам:
бути не молодшим за 18 років;
Подати заявку на навчання можна:
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Раніше РЕДПОСТ писав, що станом на 24 липня 2025 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3340 вакансій.
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Сьогодні не варто чекати від оточення дисципліни – день буде сповнений проявів волі та суперечок. Замість тиску краще налагодити особистий контакт: симпатія вплине сильніше за будь-які аргументи.
Небо Харкова зранку проясниться й залишатиметься ясним до вечора. Опадів цього дня не передбачається.
28 липня – день пам’яті воїнів, добровольців, волонтерів і мирних жителів, які загинули, були страчені або замордовані у полоні.
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