26.07.2025 08:30 Віталій Хіневич
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 24 липня 2025 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3340 вакансій.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
-
Радіотелефоніст – 120 000 грн.
-
Завідувач перукарні – 40 000 грн.
-
Інженер з проектно-кошторисної роботи – 35 000 грн.
-
Кухар – 30 000 грн.
-
Електромонтер з експлуатації розподільних мереж – 25 590 грн.
-
Машиніст тепловоза – 24 700 грн.
-
Програміст – 23 600 грн.
-
Складальник виробів із склопластиків – 21 150 грн.
-
Обпресувальник кабелів та проводів пластиками та гумою – 20 000 грн.
-
Фарбувальник – 18 000 грн.
З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
Із питань зайнятості звертайтесь на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номерами:
0800 600 498; +38 (096) 055 48 69.
Інформацію про стан роботи та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів дивіться за посиланням.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0