26.07.2025 08:30 Віталій Хіневич

Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 24 липня 2025 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3340 вакансій.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:

Радіотелефоніст – 120 000 грн.

Завідувач перукарні – 40 000 грн.

Інженер з проектно-кошторисної роботи – 35 000 грн.

Кухар – 30 000 грн.

Електромонтер з експлуатації розподільних мереж – 25 590 грн.

Машиніст тепловоза – 24 700 грн.

Програміст – 23 600 грн.

Складальник виробів із склопластиків – 21 150 грн.

Обпресувальник кабелів та проводів пластиками та гумою – 20 000 грн.

Фарбувальник – 18 000 грн.

З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

Із питань зайнятості звертайтесь на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номерами:

0800 600 498; +38 (096) 055 48 69.

Інформацію про стан роботи та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів дивіться за посиланням.

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