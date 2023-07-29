29.07.2023 12:00 Дмитро Колонєй

Розшукують підполковника окупантів, який катував військових та цивільне населення Харківщини

Загарбника судитимуть заочно на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 42-річний підполковник з позивним «Морячок» здійснював керівництво військовослужбовцями 30-ої мотострілкової бригади Центрального округу РФ під час окупації с. Піски–Радківські Ізюмського району виняв злочинні дії:

Наказував своїм підлеглим катувати колишніх учасників АТО та цивільне населення з метою отримання даних стосовно проукраїнськи налаштованих громадян та військовослужбовців ЗСУ.

Окупанти били людей електрошокером, палицями та утримували в підвальних приміщеннях без їжі та води. Навіть все це російським військовим здалося недостатнім: двом колишнім учасникам АТО вони поставили на тілі клеймо розпеченим залізом.

Кожній незаконно затриманій людині російські військові присвоювали «порядковий номер» та наказували їм відкликатись на нього.

Крім того, вони примушували потерпілих «для профілактики» прибирати вулиці та копати окопи.

Нині обвинувачений перебуває у розшуку. Його судитимуть заочно у Дзержинському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування — СУ ГУНП в Харківській області.