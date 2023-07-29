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29.07.2023  12:00   Дмитро Колонєй

Розшукують підполковника окупантів, який катував військових та цивільне населення Харківщини

Загарбника судитимуть заочно на Харківщині.

Катував українських військових та цивільне населення Харківщини підполковник окупантів
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 42-річний підполковник з позивним «Морячок» здійснював керівництво військовослужбовцями 30-ої мотострілкової бригади Центрального округу РФ під час окупації с. Піски–Радківські Ізюмського району виняв злочинні дії: 
 
 
  • Наказував своїм підлеглим катувати колишніх учасників АТО та цивільне населення з метою отримання даних стосовно проукраїнськи налаштованих громадян та військовослужбовців ЗСУ. 
  • Окупанти били людей електрошокером, палицями та утримували в підвальних приміщеннях без їжі та води. Навіть все це російським військовим здалося недостатнім: двом колишнім учасникам АТО вони поставили на тілі клеймо розпеченим залізом. 
  • Кожній незаконно затриманій людині російські військові присвоювали «порядковий номер» та наказували їм відкликатись на нього. 
  • Крім того, вони примушували потерпілих «для профілактики» прибирати вулиці та копати окопи.
Катував українських військових та цивільне населення Харківщини підполковник окупантів
 
Катував українських військових та цивільне населення Харківщини підполковник окупантів
 
Нині обвинувачений перебуває у розшуку. Його судитимуть заочно у Дзержинському районному суді м. Харкова. 
 
Досудове розслідування — СУ ГУНП в Харківській області.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що псевдополіцейський під час окупації Ізюма працював у незаконній в'язниці рашистів.
 
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  кримінал, агрессия россии, харків, катівні
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