29.07.2023 12:00 Дмитро Колонєй
Розшукують підполковника окупантів, який катував військових та цивільне населення Харківщини
Загарбника судитимуть заочно на Харківщині.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 42-річний підполковник з позивним «Морячок» здійснював керівництво військовослужбовцями 30-ої мотострілкової бригади Центрального округу РФ під час окупації с. Піски–Радківські Ізюмського району виняв злочинні дії:
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Наказував своїм підлеглим катувати колишніх учасників АТО та цивільне населення з метою отримання даних стосовно проукраїнськи налаштованих громадян та військовослужбовців ЗСУ.
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Окупанти били людей електрошокером, палицями та утримували в підвальних приміщеннях без їжі та води. Навіть все це російським військовим здалося недостатнім: двом колишнім учасникам АТО вони поставили на тілі клеймо розпеченим залізом.
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Кожній незаконно затриманій людині російські військові присвоювали «порядковий номер» та наказували їм відкликатись на нього.
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Крім того, вони примушували потерпілих «для профілактики» прибирати вулиці та копати окопи.
Нині обвинувачений перебуває у розшуку. Його судитимуть заочно у Дзержинському районному суді м. Харкова.
Досудове розслідування — СУ ГУНП в Харківській області.
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