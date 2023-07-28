28.07.2023 09:55 Віталій Хінєвіч

Зберігав дизельне паливо для окупантів: у Харкові судитимуть поплічника окупантів

За даними слідства, обвинувачений погодився на пропозицію окупантів та став «начальником базы топлива» виробничого підрозділу «Локомотивное депо Купянск» так званого підприємства «Купянская железная дорога». Свої обов‘язки він почав виконувати з липня минулого року.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

41-річний псевдоначальник зберігав дизельне паливо для окупантів, яке вони використовували для заправлення своєї військової техніки. Враховуючи розміщення підприємства на незначній відстані від лінії бойових дій, дана діяльність давала можливість представникам зс рф приховувати паливо від його виявлення підрозділами авіарозвідки ЗСУ та швидко вирішувати логістичні питання для доставки палива в зону бойових дій з метою зміцнення бойових позицій окупантів.

Встановлено, що тільки наприкінці липня минулого року «начальник» передав окупантам понад 120 тисяч літрів дизельного палива.

На початку березня цього року правоохоронці викрили поплічника окупантів та затримали його в порядку ст. 208 КПК України. Нині він перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування — СВ Управління СБУ в Харківській області.