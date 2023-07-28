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28.07.2023  10:10   Віталій Хінєвіч

Енергетики усувають наслідки негоди у Харківській області

Станом на ранок 28 липня залишалися знеструмленими близько 3 тисяч споживачів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».
 
Внаслідок негоди - зливи та сильних поривів вітру - в Харківській області було частково знеструмлено населені пункти у зоні обслуговування Золочівського, Дергачівського, Первомайського, Мереф'янського та Зміївського районів електричних мереж АТ "Харківобленерго". Зокрема, зафіксовано відключення у Покотилівці, Сиряках, Соколовому, Височинівці.
 
"Основна причина припининення електропостачання - падіння гілок та дерев на електричні дроти. Ремонтні роботи тривають, тому можуть бути застосовані додаткові відключення, щоб забезпечити їх проведення. Просимо споживачів з розумінням поставитися до можливих знеструмлень", - зазначили в обленерго.
 
Енергетики також запевнили, що електропостачання населених пунктів Харківської області буде відновлено до кінця дня.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що постраждалі від обстрілів житлові масиви, зокрема, Північну Салтівку планують відновлювати у Харкові.
 
Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  жкг, харків
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