28.07.2023 10:20 Віталій Хінєвіч

У Харківській області в ДТП загинуло двоє людей

Легковик «Renault Scénic» з чотирма людьми злетів з траси в кювет.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

28 липня о 06:32 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на 436-му кілометрі автошляху «Київ-Харків-Довжанський» поблизу с. Черемушне Богодухівського району Харківщини. З повідомлення стало відомо про те, що легковик «Renault Scénic» з чотирма людьми злетів з траси в кювет.

До місця виклику направлено оперативне відділення рятувальників з міста Валки. На час їх прибуття стало відомо про 2-х загиблих: 43-річного чоловіка та 37-річної жінки. Інші пасажири авто (чоловіки 1984 та 1987 років народження) отримали травми.

1 загиблий та 1 постраждалий були затиснуті понівеченими конструкціями легковика. за допомогою спеціального аварійно-рятувального інструменту рятувальники деблокували постраждалого та доправили його до карети швидкої. Також вони деблокували і тіло загиблого.

Обставини ДТП з’ясовують правоохоронці.