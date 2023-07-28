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28.07.2023  10:20   Віталій Хінєвіч

У Харківській області в ДТП загинуло двоє людей

Легковик «Renault Scénic» з чотирма людьми злетів з траси в кювет.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
28 липня о 06:32 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на 436-му кілометрі автошляху «Київ-Харків-Довжанський» поблизу с. Черемушне Богодухівського району Харківщини. З повідомлення стало відомо про те, що легковик «Renault Scénic» з чотирма людьми злетів з траси в кювет.
 
До місця виклику направлено оперативне відділення рятувальників з міста Валки. На час їх прибуття стало відомо про 2-х загиблих: 43-річного чоловіка та 37-річної жінки. Інші пасажири авто (чоловіки 1984 та 1987 років народження) отримали травми.
 
 
1 загиблий та 1 постраждалий були затиснуті понівеченими конструкціями легковика. за допомогою спеціального аварійно-рятувального інструменту рятувальники деблокували постраждалого та доправили його до карети швидкої. Також вони деблокували і тіло загиблого.
 
Обставини ДТП з’ясовують правоохоронці.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що дорожньо-транспортна пригода сталася на проспекті Героїв Харкова.
 
Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  дтп, харків
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