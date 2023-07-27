27.07.2023 13:05 Віталій Хінєвіч

Постраждалі від обстрілів житлові масиви, зокрема, Північну Салтівку планують відновлювати у Харкові

Під час планування майбутнього відновлення міська влада намагається врахувати і людський чинник.

Про це в інтерв’ю інтернет-виданню «LB live» повідомив міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

Мер нагадав, що до повномасштабного вторгнення там проживало близько 300 тис. осіб. За його словами, майже всі будинки зазнали різного ступеню пошкоджень, але, попри це, там і досі мешкають люди.

«У нас стоїть багато будівельних кранів. Відновлюватимемо масивами, мікрорайонами. Це має економічний сенс, бо люди залишаються, залишається людський потенціал. Вони працюватимуть на підприємствах, що вже діють, і на нових, які будуть відкриватися», - зазначив Ігор Терехов.

За його словами, під час планування майбутнього відновлення міська влада намагається врахувати і людський чинник.

«На кожен будинок ми робимо інструментальну експертизу, яка показує, в якому стані зараз знаходиться його конструктив. Потім - фінансову, щодо доцільності його відновлення. Можливо, краще знести і побудувати новий.

І тут є емоційні труднощі, адже кожна сім'я хоче повернутися до свого будинку, на своє місце проживання, бо вони звикли, і там знаходиться їхній дитячий садок, школа, магазин чи місце роботи.

Нам потрібно все це враховувати у своїй роботі та розрахунках щодо відновлення міста. Це потужний виклик, з яким ми стикаємося щодня», - розповів Ігор Терехов.