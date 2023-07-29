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29.07.2023  12:37   Дмитро Колонєй

3 мільйони на власну справу: хто може розраховувати на таку допомогу

Роповідаємо хто має право на ці гроші та скілик часу є, аби подати заявку.


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Як повідояляє РЕДПОСТ, із посиланням на Соціальний пртал, певні категорії населення України можуть отримати від 500 тис. до 3 млн грн на власний бізнес. Стартував новий набір заявок на конкурс «Варто: золоті руки» від Українського ветеранського фонду.
 

Хто саме може взяти участь?

 
  • ветерани, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, які зареєстровані відповідно до вимог законодавства як фізичні особи-підприємці;
  • юридичні особи, зареєстровані не пізніше ніж за два роки до отримання фінансової підтримки, засновниками яких є ветерани, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України.
  • Коли можна подати заявку?

До якого дати потрібно подати завку

  • Заявку на участь можна подати до 21 серпня 2023 року (до 23:49 за київським часом).
 

Як подати заявку?

 
  • Заповнити заявку можна за посиланням, підписавши її електронним цифровим підписом (ЕЦП).
 

Які документи потрібно надати?

 
  • документи, що підтверджують реєстрацію фізичної особи[1]підприємця або юридичної особи та відображають актуальні дані про таку особу, які містяться в ЄДРПОУ (Витяг з ЄДРПОУ або витяги з відповідних аналогічних інформаційних ресурсів, отриманий не пізніше ніж за 15 календарних днів до моменту заповнення аплікаційної форми). Витяг обов’язково має бути завірений ЕЦП заявника;
  • завірену належним чином копію статуту та опис з кодом доступу до статуту в ЄДРПОУ (для юридичних осіб);
  • рішення керівних органів про участь у конкурсному відборі проєктів (для юридичних осіб);
  • скановану копію посвідчення учасника бойових дій (УБД) та/або посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни фізичної особи-підприємця, та/або скановану копію посвідчення члена сім’ї загиблого ветерана війни;
  • проєктну заявку (опис проєкту);
  • кошторис;
  • резюме членів команди проєкту;
  • термін реалізації проєкту (до одного року);
  • якщо проєктом передбачено часткове фінансування (співфінансування), обов’язково подається гарантійний лист від особи (осіб), що має (мають) намір здійснити часткове фінансування (співфінансування);
  • інформацію від уповноважених органів про відсутність простроченої заборгованості зі сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів, внесків до фондів загальнообов’язкового соціального страхування, з виплати зарплати більш як два місяці станом на 1 число місяця, в якому заявник подає аплікаційний пакет;
  • для юридичної особи: копію балансу та звіту про фінансові результати за два останні звітні періоди;
  • гарантійний лист щодо відсутності фактів незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів та про те, що заявник, його керівний склад та члени команди проєкту не притягувались до відповідальності за корупційні правопорушення.
 
 
Источник:   Соціальний портал
 Тэги:  допомога, гроші, бізнес, військові
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