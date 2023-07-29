29.07.2023 12:37 Дмитро Колонєй
3 мільйони на власну справу: хто може розраховувати на таку допомогу
Роповідаємо хто має право на ці гроші та скілик часу є, аби подати заявку.
РЕДПОСТ
Як повідояляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Соціальний пртал, певні категорії населення України можуть отримати від 500 тис. до 3 млн грн на власний бізнес. Стартував новий набір заявок на конкурс «Варто: золоті руки» від Українського ветеранського фонду.
Хто саме може взяти участь?
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ветерани, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, які зареєстровані відповідно до вимог законодавства як фізичні особи-підприємці;
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юридичні особи, зареєстровані не пізніше ніж за два роки до отримання фінансової підтримки, засновниками яких є ветерани, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України.
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Коли можна подати заявку?
До якого дати потрібно подати завку
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Заявку на участь можна подати до 21 серпня 2023 року (до 23:49 за київським часом).
Як подати заявку?
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Заповнити заявку можна за посиланням, підписавши її електронним цифровим підписом (ЕЦП).
Які документи потрібно надати?
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документи, що підтверджують реєстрацію фізичної особи[1]підприємця або юридичної особи та відображають актуальні дані про таку особу, які містяться в ЄДРПОУ (Витяг з ЄДРПОУ або витяги з відповідних аналогічних інформаційних ресурсів, отриманий не пізніше ніж за 15 календарних днів до моменту заповнення аплікаційної форми). Витяг обов’язково має бути завірений ЕЦП заявника;
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завірену належним чином копію статуту та опис з кодом доступу до статуту в ЄДРПОУ (для юридичних осіб);
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рішення керівних органів про участь у конкурсному відборі проєктів (для юридичних осіб);
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скановану копію посвідчення учасника бойових дій (УБД) та/або посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни фізичної особи-підприємця, та/або скановану копію посвідчення члена сім’ї загиблого ветерана війни;
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проєктну заявку (опис проєкту);
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кошторис;
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резюме членів команди проєкту;
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термін реалізації проєкту (до одного року);
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якщо проєктом передбачено часткове фінансування (співфінансування), обов’язково подається гарантійний лист від особи (осіб), що має (мають) намір здійснити часткове фінансування (співфінансування);
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інформацію від уповноважених органів про відсутність простроченої заборгованості зі сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів, внесків до фондів загальнообов’язкового соціального страхування, з виплати зарплати більш як два місяці станом на 1 число місяця, в якому заявник подає аплікаційний пакет;
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для юридичної особи: копію балансу та звіту про фінансові результати за два останні звітні періоди;
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гарантійний лист щодо відсутності фактів незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів та про те, що заявник, його керівний склад та члени команди проєкту не притягувались до відповідальності за корупційні правопорушення.
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