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29.07.2023  13:03   Дмитро Колонєй

На популярну крупу злетять ціни

Очікується різкий стрибок цін.

Як повідояляє РЕДПОСТ, із посиланням на АПК-Інформ, підвищаться ціни на рис.
 

Чому стрибнуть ціни на рис

 
Індія, яка є одним з основних виробників і експортерів рису у світі, ввела заборону на експорт рису з країни.
 
 
  • За останні два сезони Індія забезпечила 26% світового виробництва рису та понад 40% його експорту.
  • Країна є одним з основних постачальників рису в Україну. 
  • За обсягами поставок в Україну у вказаний період Індія поступається лише Китаю..
  • середня вартість партій індійської зернової є однією з найнижчих серед основних постачальників. Винятком є лише Казахстан, але обсяги поставок з цієї країни незначні.

Чи є альтетнативи

 
Зернова з Таїланду або В’єтнаму, але вартість імпортних партій з цих країн за воєнний період виявилась на 24% та 16% вищою за партії, закуплені в Індії.
 
«Український ринок рису є імпортозалежним. За оцінками ІА «АПК-Інформ», продовольче споживання рису в Україні у 2023/24 МР може сягнути близько 115 тис. тонн на рік, з яких близько 90 тис. тонн необхідно імпортувати. Причому обсяги імпорту можуть збільшитись, так як основні регіони внутрішнього виробництва рису (Херсонська та Одеська області) або тимчасово окуповані, або знаходяться в зоні підвищеної воєнної небезпеки, де таке специфічне виробництво, як рисоводство, неможливо здійснювати», – зазначили аналітики.
 
«Таким чином, при обмеженому постачанні рису з Індії можна очікувати на підвищення цін на рис в Україні», – резюмували вони.
 
Источник:   АПК-Інформ
 Тэги:  прогноз, рис, ціни
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