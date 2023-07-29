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29.07.2023  11:12   Дмитро Колонєй

У Харові замінили майже чотири десятки дорожних знаків

Про те, якими роботами займалися співробітники підприємства на протязі тижня, розповіли у КП «Харків-Сигнал».

Замінили майже чотири десятки дорожних знаків у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харків-Сигнал», фахівці підприємства за тиждень
  • відремонтували 196 елементів огородження,
  • встановили нові та замінили 38 наявних дорожніх знаків
  • відремонтували 11 світлофорних стійок і вісім світлофорних об'єктів, а також 15 світлофорних об'єктів та вісім контролерів за заявками громадян.
Замінили майже чотири десятки дорожних знаків у Харкові
 
Замінили майже чотири десятки дорожних знаків у Харкові
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники облаштовують входи до укриттів.

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, знаки, харків, дороги, світлофори
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