У Харові замінили майже чотири десятки дорожних знаків

Про те, якими роботами займалися співробітники підприємства на протязі тижня, розповіли у КП «Харків-Сигнал».
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Будьте обережні з грошима, будь то покупки, фінансові проекти або вкладення. Є ризик прийняти бажане за дійсне і в результаті зробити помилку.
До обіду у Харкові протримається похмура погода, а у другій половині дня небо проясниться. Уночі буде дощ із грозою. Вранці, вдень та ввечері - без опадів.
29 липня відзначається День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.
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