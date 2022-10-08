У погрібі на Харківщині окупанти розстріляли літню жінку та родину сусідів (фото)

Чергове звірство росіян на Харківщині прокуратури зафіксували в смт Куп’янськ-Вузловий.
Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.
Вбивство сталося у середині вересня у смт Куп’янськ-Вузловий. Російські військові розстріляли у погребі домоволодіння чотирьох мирних мешканців. Серед них — 73-річна власниця будинку та сусідська родина — 71-річна жінка, її онук та невістка.
Прокурори Куп’янської окружної прокуратури Харківської області та слідчі СБУ спільно з криміналістами поліції виявили вказані трупи з ознаками насильницької смерті. У всіх — кульові поранення в області грудної клітини та голови.
Під час огляду погреба виявлено гільзи від автомату Калашникова.
Загиблих поховали родичі та сусіди на території їх домоволодінь. Наразі трупи направлено для проведення судово-медичної експертизи.
Слідчі дії проводились в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України) спільно з слідчими Управління СБУ в Харківській області та криміналістами ГУНП в Харківській області.
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