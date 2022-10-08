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08.10.2022  16:35   

У погрібі на Харківщині окупанти розстріляли літню жінку та родину сусідів (фото)

Чергове звірство росіян на Харківщині прокуратури зафіксували в смт Куп’янськ-Вузловий.

Новини Харькова: Окупанти розстріляли чотирьох мирних мешканців у погребі

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Вбивство сталося у середині вересня у смт Куп’янськ-Вузловий. Російські військові розстріляли у погребі домоволодіння чотирьох мирних мешканців. Серед них — 73-річна власниця будинку та сусідська родина — 71-річна жінка, її онук та невістка.

Новини Харькова: Окупанти розстріляли чотирьох мирних мешканців у погребі Новини Харькова: Окупанти розстріляли чотирьох мирних мешканців у погребі

Прокурори Куп’янської окружної прокуратури Харківської області та слідчі СБУ спільно з криміналістами поліції виявили вказані трупи з ознаками насильницької смерті. У всіх — кульові поранення в області грудної клітини та голови.

Під час огляду погреба виявлено гільзи від автомату Калашникова.

Новини Харькова: Окупанти розстріляли чотирьох мирних мешканців у погребі Новини Харькова: Окупанти розстріляли чотирьох мирних мешканців у погребі

Загиблих поховали родичі та сусіди на території їх домоволодінь. Наразі трупи направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Новини Харькова: Окупанти розстріляли чотирьох мирних мешканців у погребі Новини Харькова: Окупанти розстріляли чотирьох мирних мешканців у погребі

Слідчі дії проводились в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України) спільно з слідчими Управління СБУ в Харківській області та криміналістами ГУНП в Харківській області.

Нагадаємо, у Харківській області знайшли катівню.

 

Тэги:  деоккупация, убийство, харьков, прокуратура, агрессия россии
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