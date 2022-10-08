На півночі від Харкова ремонтують дороги до деокупованих територій (фото)

На території Дергачівщини триває відновлення основних транспортних магістралей
Про це повідомили у Дергачівській міськраді, передає РЕДПОСТ.
Службою автомобільних доріг Харківської області виконуються ремонтні роботи та розчистка узбічь на дорозі державного значення Дергачі – Козача Лопань. Крім того проводиться ремонт моста у Руській Лозовій через річку Лозовенька вздовж міжнародного автошляху М-20.
Нагадаємо, на дорозі Харків – Липці – Борисівка вже розчистили 10 км дороги. Ліквідовано понад 300 квадратних метрів ушкоджень.
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