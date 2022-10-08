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08.10.2022  17:41   Рита Парфенова

На півночі від Харкова ремонтують дороги до деокупованих територій (фото)

На території Дергачівщини триває відновлення основних транспортних магістралей

Про черговий обстріл прикордонного населеного пункту повідомив голова Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.

Про це повідомили у Дергачівській міськраді, передає РЕДПОСТ.

Службою автомобільних доріг Харківської області виконуються ремонтні роботи та розчистка узбічь на дорозі державного значення Дергачі – Козача Лопань. Крім того проводиться ремонт моста у Руській Лозовій через річку Лозовенька вздовж міжнародного автошляху М-20.

Про черговий обстріл прикордонного населеного пункту повідомив голова Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.

Нагадаємо, на дорозі Харків – Липці – Борисівка вже розчистили 10 км дороги. Ліквідовано понад 300 квадратних метрів ушкоджень.

Источник:   Дергачівська міськрада
 Тэги:  ремонт дорог, харьков, агрессия россии
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