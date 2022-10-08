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08.10.2022  18:25   Рита Парфенова

Розселення та гарячі обіди - Ігор Терехов розповів про плани міста на зиму делегації з Литви

Харківський міський голова Ігор Терехов зустрівся із представниками Литовської Республіки.

Ігор Терехов та делегація Литви

У зустрічі взяли участь Надзвичайний та Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні Вальдемарас Сарапінас, віце-спікер Сейму Литовської Республіки Паулюс Саударгас, інші представники Сейму та Верховної Ради України, передає РЕДПОСТ з посиланням на міськраду.

Сторони обговорили підготовку міста до опалювального сезону, створення нового Генерального плану розвитку Харкова та загалом завдання військової підготовки міст.

Ігор Терехов зазначив, що Харків практично готовий до опалювального сезону. Сучасні магістральні трубопроводи укладають по всьому місту, у тому числі на Північній Салтівці. За його словами, людей, які втратили житло, приїхали із Харківської області чи інших регіонів, розселяють до гуртожитків. Крім того, їм готові надати роботу на комунальних підприємствах та роздають гуманітарну допомогу завдяки підтримці партнерів.

Також мер Харькова зазначив, що взимку планується відкрити пункти безкоштовної видачі гарячого харчування. Вже зараз у місті заготовляють продукти, і на базі шкільних їдалень будуть організовані кухні.

«Громадський транспорт залишається безкоштовним. Додаємо нові маршрути. Багато людей підтримують комунальні служби. Разом із людьми закриваємо вибиті вікна. Всі об'єднані, щоб зробити краще і швидше. Я впевнений, що ми переможемо і разом, завдяки нашим міжнародним партнерам, відбудовуватимемо наше місто», - підкреслив мер Харкова.

Своєю чергою Паулюс Саударгас зазначив, що Литва радіє новим військовим успіхам України.

«Ми вже вп'яте приїжджаємо і намагаємося зрозуміти, як ви творите диво. Ваш контрнаступ йде вдало. Харків - це місто-герой, місто-легенда», - наголосив віце-спікер Сейму Литовської Республіки.

Також у ході візиту представники Литви планують відвідати деокуповані населені пункти Харківської області.

Нагадаємо, через масові пошкодження житлового фонду та інфраструктури міста Харкова 50 будинків частково або повністю не будуть підключені до опалення.

Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  игорь терехов, харкьов
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