08.10.2022 18:55 Рита Парфенова

Ракетний обстріл Харкова: уламки С300 впали на дах офісу (фото)

Одна з ракет, яку росіяни випустили по Харкову, вибухнула в повітрі.



Фото: Суспільне Харків/Олександра Новосел

Подробиці ракетного обстрілу Харкова вночі 8 жовтня розповілі в Суспільне.Харків, передає РЕДПОСТ.



Вибухотехніки вилучили частини ракети "С-300", яка вибухнула в повітрі й впала на дах двоповерхової офісної будівлі в Салтівському районі вночі 8 жовтня.





У приміщеннях офісу нікого не було. Офіс не працює. Після влучання там зайнялася пожежа.





Частини з маркуванням ракети правоохоронці та вибухотехніки знайшли на майдані Героїв Небесної Сотні, тіло ракети вилучили з двоповерхової офісної будівлі.





"Це маркування на одній із деталей, ймовірно, крила. Це маркування типове для ракет. Воно вказує на тип — це ракета типу 5В55 від ЗРК "С-300". За час повномасштабного вторгнення багато цих ракет прилетіло до міста Харкова", — пояснює старший інспектор поліції Анатолій Бородай.

Нагадаємо, після півночі 8 жовтня окупанти нанесли ракетні удари по Салтівському та Основ’янському районах Харкова.