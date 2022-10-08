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08.10.2022  18:55   Рита Парфенова

Ракетний обстріл Харкова: уламки С300 впали на дах офісу (фото)

Одна з ракет, яку росіяни випустили по Харкову, вибухнула в повітрі.

Харків, ракетній обстріл 8 жовтня 2022 року, ракета впала на дах офісу
Фото: Суспільне Харків/Олександра Новосел

Подробиці ракетного обстрілу Харкова вночі 8 жовтня розповілі в Суспільне.Харків, передає РЕДПОСТ.

Вибухотехніки вилучили частини ракети "С-300", яка вибухнула в повітрі й впала на дах двоповерхової офісної будівлі в Салтівському районі вночі 8 жовтня.

Харків, ракетній обстріл 8 жовтня 2022 року, ракета впала на дах офісу

У приміщеннях офісу нікого не було. Офіс не працює. Після влучання там зайнялася пожежа.

Харків, ракетній обстріл 8 жовтня 2022 року, ракета впала на дах офісу

Частини з маркуванням ракети правоохоронці та вибухотехніки знайшли на майдані Героїв Небесної Сотні, тіло ракети вилучили з двоповерхової офісної будівлі.

Харків, ракетній обстріл 8 жовтня 2022 року, ракета впала на дах офісу

"Це маркування на одній із деталей, ймовірно, крила. Це маркування типове для ракет. Воно вказує на тип — це ракета типу 5В55 від ЗРК "С-300". За час повномасштабного вторгнення багато цих ракет прилетіло до міста Харкова", — пояснює старший інспектор поліції Анатолій Бородай.

Харків, ракетній обстріл 8 жовтня 2022 року, ракета впала на дах офісу

Нагадаємо, після півночі 8 жовтня окупанти нанесли ракетні удари по Салтівському та Основ’янському районах Харкова.

Источник:   Суспільне
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, агрессия россии
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