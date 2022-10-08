Ракетний обстріл Харкова: уламки С300 впали на дах офісу (фото)

Одна з ракет, яку росіяни випустили по Харкову, вибухнула в повітрі.
Фото: Суспільне Харків/Олександра Новосел
Подробиці ракетного обстрілу Харкова вночі 8 жовтня розповілі в Суспільне.Харків, передає РЕДПОСТ.
Вибухотехніки вилучили частини ракети "С-300", яка вибухнула в повітрі й впала на дах двоповерхової офісної будівлі в Салтівському районі вночі 8 жовтня.
У приміщеннях офісу нікого не було. Офіс не працює. Після влучання там зайнялася пожежа.
Частини з маркуванням ракети правоохоронці та вибухотехніки знайшли на майдані Героїв Небесної Сотні, тіло ракети вилучили з двоповерхової офісної будівлі.
"Це маркування на одній із деталей, ймовірно, крила. Це маркування типове для ракет. Воно вказує на тип — це ракета типу 5В55 від ЗРК "С-300". За час повномасштабного вторгнення багато цих ракет прилетіло до міста Харкова", — пояснює старший інспектор поліції Анатолій Бородай.
Нагадаємо, після півночі 8 жовтня окупанти нанесли ракетні удари по Салтівському та Основ’янському районах Харкова.
Комментариев: 0
День вдалий у фінансовому плані. Причому як для отримання грошової винагороди за виконану роботу, так і для початку нових проектів. Сумнівні пропозиції відкидайте на корені.
У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.
Щорічно 8 жовтня в Україні відзначається День юриста.
влажность:
давление:
ветер: