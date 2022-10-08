08.10.2022 19:37 Рита Парфенова

Отелло з-під Харкова жбурнув гранату в дружину зі знайомим

На Харківщині поліцейські оперативно затримали чоловіка за замах на вбивство.





Як повідомили РЕДПОСТ в відділі комунікації поліції Харківської області, 58-річний чоловік разом зі своєю дружиною та знайомим розпивали спиртні напої.



Під час застілля, на ґрунті ревнощів, він взяв гранату РГД-5 та кинув у них.



40-річний чоловік отримав осколкові поранення та був доставлений до медичного закладу.



7 жовтня зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні замаху на умисне вбивство. Йому загрожує довічне ув'язнення.



Судом чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Харкові чоловіки загрожували сусідам гранатою.