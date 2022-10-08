Отелло з-під Харкова жбурнув гранату в дружину зі знайомим

На Харківщині поліцейські оперативно затримали чоловіка за замах на вбивство.
Як повідомили РЕДПОСТ в відділі комунікації поліції Харківської області, 58-річний чоловік разом зі своєю дружиною та знайомим розпивали спиртні напої.
Під час застілля, на ґрунті ревнощів, він взяв гранату РГД-5 та кинув у них.
40-річний чоловік отримав осколкові поранення та був доставлений до медичного закладу.
7 жовтня зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні замаху на умисне вбивство. Йому загрожує довічне ув'язнення.
Судом чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, у Харкові чоловіки загрожували сусідам гранатою.
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