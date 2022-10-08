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08.10.2022  19:37   Рита Парфенова

Отелло з-під Харкова жбурнув гранату в дружину зі знайомим

На Харківщині поліцейські оперативно затримали чоловіка за замах на вбивство.

Новини Харкова: чоловік з ревнощів жбурнув гранату

Як повідомили РЕДПОСТ в відділі комунікації поліції Харківської області, 58-річний чоловік разом зі своєю дружиною та знайомим розпивали спиртні напої.

Під час застілля, на ґрунті ревнощів, він взяв гранату РГД-5 та кинув у них.

40-річний чоловік отримав осколкові поранення та був доставлений до медичного закладу.

7 жовтня зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні замаху на умисне вбивство. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Судом чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Харкові чоловіки загрожували сусідам гранатою.

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  граната, ревность, убийство, полиция, харьков
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