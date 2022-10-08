08.10.2022 20:34 Рита Парфенова

Ворог обстріляв Харків та дев’ять селищ області

Російські окупанти, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжують завдавати ударів по критичній інфраструктурі та житлу цивільного населення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Крім того, противник продовжив обстріли з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Уди, Козача Лопань, Красне, Глибоке, Огірцеве, Варварівка, Нескучне, Тернова та Дворічна.



Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала сім точних ударів по зенітних ракетних комплексах противника. Крім того, українські підрозділи протиповітряної оборони збили один БпЛА “Орлан”.



Ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили вісім районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади з боєприпасами та десять інших важливих об’єктів.

Нагадаємо, після півночі 8 жовтня окупанти нанесли ракетні удари по Салтівському та Основ’янському районах Харкова.