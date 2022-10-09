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09.10.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 9 жовтня

Бабіне літо добігає кінця. Перша половина дня у Харкові буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Без опадів.

У народі примітили, якщо на Богослова сніг, то зима ввійде в свої права на Михайлів день (21 листопада). Якщо дощ зі снігом – з середини січня і до середини лютого тричі варто чекати сильної відлиги. Якщо сонячно і тепло – липень буде дощовим і холодним.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +7°...+10°C (відчувається як +10°C). Вітер східний, 3 м/с. Вологість повітря 75%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +15°...+18°C (відчувається як +20°C). Вітер південно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 63%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 25%. Температура повітря +15°...+14°C (відчувається як +18°C). Вітер південно-східний, 2 м/с. Вологість повітря 51%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.

Народні прикмети

У народі примітили, якщо цього дня сніг, то зима ввійде в свої права на Михайлів день (21 листопада).

Якщо дощ зі снігом – з середини січня і до середини лютого тричі варто чекати сильної відлиги.

Якщо сонячно і тепло – липень буде дощовим і холодним.

 

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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