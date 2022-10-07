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07.10.2022  11:23   Рита Парфенова

Усього 50 будинків у Харкові будуть без опалення. Деякі з них – частково

Через масові пошкодження житлового фонду та інфраструктури міста Харкова 50 будинків частково або повністю не будуть підключені до опалення.

отопительній сезон в харькове

Як повідомили у КП «Харківські теплові мережі», станом на 18:00 6 жовтня, 25 таких будинків розташовані у Київському районі, 13 будинків - у Салтівському, два будинки - у Холодногірському, один будинок - у Слобідському та по три – у Шевченківському, Немишлянському та Основ’янському районах міста.

Зважаючи на характер та обсяги пошкоджень, у деякі будинки тепло запускатимуть частково, втім низку будинків до опалення підключати не будуть.   

Повний перелік адрес дивіться за посиланням

Нагадаємо, у суботу, 8 жовтня, буде знеструмлено частину Новобаварського та Холодногірського районів Харкова.

Источник:   ХМР
 Тэги:  отопительный сезон, хтс, жкх, харьков
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