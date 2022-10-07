07.10.2022 11:10 Віталій Хінєвіч
Нова пошта доставить 10 тисяч браслетів з останньої партії сталі з Азовсталі
Гроші від продажу браслетів підуть на підтримку ЗСУ.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Нову пошту.
Повідомляється, що 6 жовтня розпочався старт продажу браслетів «Символ незламності. Азовсталь». Їх виготовив ювелірний дім SOVA з останньої довоєнної партії легендарної сталі Азовсталі.
Нова пошта доставить історичні браслети за свій кошт у відділення або поштомат по всій території України.
«Азовсталь - Символ незламності". Вороги зруйнували будівлі заводу, але ніхто й ніколи не в змозі знищити його дух. Остання партія металу буде й надалі боротися з окупантами, перетворившись на безпілотники «Армії дронів». Нова пошта без вагань доєдналася до цього проєкту. Власним коштом ми доставимо браслети у будь-який куточок країни — від Чопу до Слов'янська, від Семенівки під Черніговом до Благодатного на Миколаївщині, від Шаяну до Куп’янська. А трохи згодом — і у будь-яку точку світу. Разом тримаємо міцний тил та працюємо на перемогу», - говорить В’ячеслав Климов, співвласник Нової пошти.
Нагадаэмо, придбати браслет можна за посиланням
, вартість складає 1500 гривень.
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