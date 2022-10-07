07.10.2022 10:39 Рита Парфенова

У Харкові змінили рух трамваї

З 10:00 до 16:00 7 жовтня трамваї №8, 27 та 28 тимчасово змінили маршрут руху.



gortransport.kharkov.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Департаменті інфраструктури, зміна руху пов'язана з ремонтом трамвайної колії.

В зв’язку з чим заборонено рух трамваїв на вул. Молочній та пл. Захисників України, від вул. Плеханівської до пр. Героїв Харкова, та по пр. Героїв Харкова, від пл. Захисників України до вул. Академіка Павлова.



У цей час трамваї курсуватимуть так:



№8 (частина 1): розворотне коло «602 мікрорайон» - Салтівське шосе - пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – Сабурова дача;



№8 (частина 2): розворотне коло «вул. Одеська» – пр. Героїв Сталінграда – вул. Морозова – вул. Плеханівська – вул. Молодої Гвардії;



№27 (частина 1): розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Віринська – Семиградський в'їзд – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;



№28 (частина 1): розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – Семиградський в'їзд – вул. Віринська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;



№27, 28 (частина 1, 2): розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – вул. Плеханівська – вул. Морозова – парк Машинобудівників.

Нагадаємо, раніше ремонт колії планувався на 6 жовтня 2022 року.