05.05.2023 20:31 Дмитро Колонєй

Комунальники переклали понад сотню метрів зруйнованої ділянки колектора у Харкові

Про маштабний ремонт розповіли у комплексі «Харківводовідведення».



Комунальники переклали понад сотню метрів зруйнованої ділянки колектора у Харкові



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на комплекс «Харківводовідведення», комунальники завершили роботи з перекладання 115 м зруйнованої ділянки каналізаційного колектора діаметром 500 мм у Новобаварському районі.

За інформацією заступника директора з виробництва комплексу «Харківводвідведення» Ігоря Вороненко, районна бригада вже почала благоустрій території.

«Об'єкт приймає стоки від семи насосних станцій, забезпечує водовідведення не лише у Новобаварському районі, а й у селищі Пісочин та Солоницівській промзоні. На сьогодні вже оновили понад 500 м трубопроводу. Плануємо продовжити реконструкцію для запобігання виникненню серйозних аварій. Роботи ускладнені глибиною залягання мереж стоків - іноді до 7-8 метрів - та численними комунікаціями. Капітально відновили каналізаційні колодязі з заміною люків та плит перекриття. При заміні використовували поліетиленові труби, що не піддаються корозії», - розповів Ігор Вороненко.

Загалом з початку року бригади комплексу «Харківводовідведення» вже замінили понад 340 м колекторів.



