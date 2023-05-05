05.05.2023 20:31 Дмитро Колонєй
Комунальники переклали понад сотню метрів зруйнованої ділянки колектора у Харкові
Про маштабний ремонт розповіли у комплексі «Харківводовідведення».
Комунальники переклали понад сотню метрів зруйнованої ділянки колектора у Харкові
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на комплекс «Харківводовідведення», комунальники завершили роботи з перекладання 115 м зруйнованої ділянки каналізаційного колектора діаметром 500 мм у Новобаварському районі.
За інформацією заступника директора з виробництва комплексу «Харківводвідведення» Ігоря Вороненко, районна бригада вже почала благоустрій території.
«Об'єкт приймає стоки від семи насосних станцій, забезпечує водовідведення не лише у Новобаварському районі, а й у селищі Пісочин та Солоницівській промзоні. На сьогодні вже оновили понад 500 м трубопроводу. Плануємо продовжити реконструкцію для запобігання виникненню серйозних аварій. Роботи ускладнені глибиною залягання мереж стоків - іноді до 7-8 метрів - та численними комунікаціями. Капітально відновили каналізаційні колодязі з заміною люків та плит перекриття. При заміні використовували поліетиленові труби, що не піддаються корозії», - розповів Ігор Вороненко.
Загалом з початку року бригади комплексу «Харківводовідведення» вже замінили понад 340 м колекторів.
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