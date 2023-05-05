05.05.2023 21:06 Дмитро Колонєй

На Салтівці Батьківська рада обговорила запобігання поширенню агресивної субкультури у Харкові

Це та інші питання були підняті на розширеному засіданні у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міскьраду, у засіданні Батьківської ради Салтівського району взяли участь голова райадміністрації Олексій Топчій, працівники управління освіти, голови батьківських рад освітніх закладів, керівники закладів освіти, депутати обласної та міської рад, представники правоохоронних органів, служби у справах дітей та центру соціальних служб «Довіра».

Вони обговорили питання щодо соціального захисту неповнолітніх, запобігання поширенню агресивної субкультури та правової відповідальності батьків. Також Олексій Топчій та депутати відповіли на запитання батьків.

За результатами роботи педагогічним працівникам та батькам були надані рекомендації щодо запобігання поширенню агресивної субкультури, протидії домашньому насильству та соціальної підтримки учасників освітнього процесу.



