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05.05.2023  22:02   Василь Голосний

У головному парку Харкова цвіте сакура (фото)

У Центральному парку культури та відпочинку зацвіла алея сакур.


Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
Цю алею було засновано у 2017 році з нагоди 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між Японією та Україною, повідомляє РЕДПОСТ.

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Тэги:  харків, пейзаж, сакура, парк горького
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