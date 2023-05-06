06.05.2023 06:00 Віталій Хінєвіч

Прогноз погоди у Харкові на 6 травня

Ясна погода протримається у Харкові зовсім недовго в ранковий час, а вже вдень небо вкриється хмарами. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +8°...+12°C (відчувається як +12°C). Вітер північний, 2.8 м/с. Вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 11%. Температура повітря +16°...+15°C (відчувається як +16°C). Вітер північно-західний, 3.4 м/с. Вологість повітря 53%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 2%.Температура повітря +13°...+10°C (відчувається як +7°C). Вітер північний, 5,6 м/с. Вологість повітря 58%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.

Народні прикмети

У цей день прилітають ластівки: "Ластівка прилетіла, скоро грім загримить". Якщо погода в цей день безвітряна – до гарного врожаю.



