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06.05.2023  06:00   Віталій Хінєвіч

Прогноз погоди у Харкові на 6 травня

Ясна погода протримається у Харкові зовсім недовго в ранковий час, а вже вдень небо вкриється хмарами. Без опадів.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +8°...+12°C (відчувається як +12°C). Вітер північний, 2.8 м/с. Вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.
 
Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 11%. Температура повітря +16°...+15°C (відчувається як +16°C). Вітер північно-західний, 3.4 м/с. Вологість повітря 53%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.
 
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 2%.Температура повітря +13°...+10°C (відчувається як +7°C). Вітер північний, 5,6 м/с. Вологість повітря 58%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст. 
 

Народні прикмети

У цей день прилітають ластівки: "Ластівка прилетіла, скоро грім загримить". Якщо погода в цей день безвітряна – до гарного врожаю.
 

Тэги:  погода, харків
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