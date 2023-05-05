05.05.2023 13:50 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники протягом місяця усунули понад 220 аварій

Бригади комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» у квітні усунули 226 аварійних ситуацій на трубопроводах холодного водопостачання, упорядкували 224 оглядові колодязі із заміною запірно-регулюючої арматури та капітально відремонтували 109 водорозбірних колонок, передає РЕДПОСТ .

У четвер аварійники ліквідували шість пошкоджень на водоводах та провели ремонт 14 оглядових колодязів.

Зокрема, в Новобаварському районі було усунено дві аварійні ситуації на ділянках трубопроводів у провулках Проїжджому (діаметр 400 мм) та Крилова (діаметр 100 мм).

«Дані магістралі забезпечують водопостачання мешканців приватного сектору. Детально проаналізувавши характер пошкоджень, вирішили працювати без відключення подачі води харків'янам. З роботою впоралися оперативно, після чого упорядкували території», - поінформував начальник служби зовнішніх мереж Новобаварського району Євгеній Сальков.

Сьогодні, 5 травня, бригади АВР усувають вісім аварійних ситуацій на водопровідних мережах.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним оплатам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».



