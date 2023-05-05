05.05.2023 13:30 Віталій Хінєвіч

Закрив рот рукою, штовхнув, а потім пограбував: у Харківській області зловмисник отримав вирок

Зловмисник побачив, що потерпіла сидить біля приміщення вокзалу в місті Люботин і вирішив «поживитися».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Чоловік пройшов повз потерпілої декілька разів, запитав, котра година, а трохи згодом підійшов до жінки впритул, закрив їй рота рукою і штовхнув, від чого потерпіла впала. Скориставшись тим, що жінка не могла чинити опір, грабіжник забрав сумку з її речами і втік з місця події.

Вироком Люботинського міського суду Харківської області чоловіка визнано винним у вчиненні грабежу в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України). Йому призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі.



