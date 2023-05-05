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05.05.2023  13:30   Віталій Хінєвіч

Закрив рот рукою, штовхнув, а потім пограбував: у Харківській області зловмисник отримав вирок

Зловмисник побачив, що потерпіла сидить біля приміщення вокзалу в місті Люботин і вирішив «поживитися».

крадіжка
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Чоловік пройшов повз потерпілої декілька разів, запитав, котра година, а трохи згодом підійшов до жінки впритул, закрив їй рота рукою і штовхнув, від чого потерпіла впала. Скориставшись тим, що жінка не могла чинити опір, грабіжник забрав сумку з її речами і втік з місця події. 
 
Вироком Люботинського міського суду Харківської області чоловіка визнано винним у вчиненні грабежу в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України). Йому призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці розслідують факт підриву трактора в Ізюмському районі.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  кримінал, харків
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