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05.05.2023  13:00   Віталій Хінєвіч

У Харкові фахівці замінили газове обладнання пошкоджене обстрілами

Робітники АТ «Харківміськгаз» замінили пошкоджені в результаті бойових дій шафи газорегуляторних пунктів у кількох районах міста.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як повідомили у газовій компанії, заміну обладнання провели на околицях Салтівського та Шевченківського районів. Саме звідти ворог наступав на Харків, тому чимало об'єктів газової інфраструктури було пошкоджено від обстрілів та вибухових хвиль.
 
«Обидва нових шафових газорегуляторних пункти безперебійно забезпечуватимуть газом мешканців будинків. Фахівці відновлюють газопостачання з дотриманням усіх вимог правил безпеки», - зазначили там.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові створили новий портал диспетчерської служби «1562».
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкг, харків
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