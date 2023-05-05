05.05.2023 12:40 Віталій Хінєвіч

У Харкові створили новий портал диспетчерської служби «1562»

Перезапущено діяльність інформаційно-диспетчерської служби «1562» та створили новий вебпортал, за допомогою якою містяни можуть швидко комунікувати з комунальними службами для вирішення проблемних питань.



Харківська міська рада

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Через портал "1562" харків’яни можуть оперативно подати повідомлення та самостійно контролювати процес виконання робіт, авторизувавшись в особистому кабінеті. Там же містяни можуть прикріпити фото проблемної ділянки та після проведення необхідних робіт отримати фотозвіт у відповідь.

На вебпорталі завжди доступна актуальна інформація про планові та аварійні роботи за вказаною адресою, а також чіткі терміни їх виконання. Крім того, завдяки системі автоматичних дзвінків та сповіщень мешканці можуть підтвердити розв'язання питання та оцінити якість наданих послуг.

Всі ці функції будуть доступні і в мобільному застосунку, який незабаром представлять. Також залишається можливість подати заявку за тел.: 15-62.



