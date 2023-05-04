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04.05.2023  17:32   Дмитро Колонєй

Понад десяток мобільних котельних допоможуть зігріти взимку харківських мешканців

Про встановлення котельних поінформували у КП «Харківські теплові мережі».


Міськрада
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківські теплові мережі», у місті встанолвлюють 13 мобільних котельних встановлюють в рамках підготовки до нового опалювального сезону. 
 
За інформацією начальника управління експлуатації підприємства Сергійя Мельниченко, 17 таких котелень, встановлених раніше, допомогли харків'янам пережити минулу зиму. Одна з них працює у Холодногірському районі, і її потужності в 144 кВт вистачає, щоб обігріти старий триповерховий будинок з високими стелями.
 
Встановлюють понад десяток мобільних котельних харківські комунальники
 
Встановлюють понад десяток мобільних котельних харківські комунальники
 
Встановлюють понад десяток мобільних котельних харківські комунальники
 
Встановлюють понад десяток мобільних котельних харківські комунальники
 
«Подвальна котельня, побудована після Другої світової війни, давно застаріла, давала збої та становила небезпеку для мешканців будинку. Тому замість неї встановили нову мобільну котельню - економну та екологічно безпечну. Під час блекаутів вона без проблем живилася від бензинового генератора потужністю всього 3 кВт. І люди постійно були з теплом», - розповів Сергій Мельниченко.
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  котельні, опалювальний сезон, харків
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