04.05.2023 17:32 Дмитро Колонєй

Понад десяток мобільних котельних допоможуть зігріти взимку харківських мешканців

Про встановлення котельних поінформували у КП «Харківські теплові мережі».



Міськрада

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Харківські теплові мережі», у місті встанолвлюють 13 мобільних котельних встановлюють в рамках підготовки до нового опалювального сезону.

За інформацією начальника управління експлуатації підприємства Сергійя Мельниченко, 17 таких котелень, встановлених раніше, допомогли харків'янам пережити минулу зиму. Одна з них працює у Холодногірському районі, і її потужності в 144 кВт вистачає, щоб обігріти старий триповерховий будинок з високими стелями.

«Подвальна котельня, побудована після Другої світової війни, давно застаріла, давала збої та становила небезпеку для мешканців будинку. Тому замість неї встановили нову мобільну котельню - економну та екологічно безпечну. Під час блекаутів вона без проблем живилася від бензинового генератора потужністю всього 3 кВт. І люди постійно були з теплом», - розповів Сергій Мельниченко.



