    
Главная Новини Харкова Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 5 травня
05.05.2023  12:25   Віталій Хінєвіч

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 5 травня

За добу офіційно зареєстровано 47 випадків зараження коронавірусом у Харкові.


labcenter.kh.ua
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 71 випадок зараження коронавірусом.
 
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 321 136 осіб. Одужало 311 834 особи, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 1933 особи. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.
 
Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 4 травня.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавірус, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.05 Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 4 травня 03.05 Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 3 травня 02.05 Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 2 травня
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 