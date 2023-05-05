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05.05.2023  12:50   Віталій Хінєвіч

Заклади харчування продовжують працювати у Харкові

У місті продовжують працювати ресторани, кав’ярні і бари: підприємці зберігають робочі місця, допомагають Збройним Силам України та мирним мешканцям.

ресторан
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як розповіли у Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, у 2023 році продовжують відновлювати роботу як окремі заклади (кав’ярня «ЛяТюШо», ресторан «Capri»), так і відомі мешканцям Харкова мережі («Маранелло», «Якіторія», «Мафія», «Япошка», «Good Time», «Арома кава», «Львівські круасани», «Аппетіто», «Крендель»). 
 
Працюють заклади на території саду ім. Т. Г. Шевченка («Кристал», «Той самий Баранчик», «Villa Tartufo», «Ті Амо»), в центральній частині міста («Феліче», «Кава та Пряник», «Париж», «Some like it hot», «Koritza», «Аргентина гриль», «Шоті») та в інших районах («Меркурій», «Рашель», «Zori», «Корона», «Трактор») тощо. Також поступово відкриваються нові об’єкти (бар «Kazka», кафе «Bella Mozzarella»). 
 
Частина підприємств ресторанного господарства продовжує безкоштовно готувати їжу, пекти хліб для військових, лікарів, літніх людей та всіх, хто цього потребує («Вечірні зорі», «Навруз», «Небо», «Надія», «Пробка», «Япошка»). 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові створили новий портал диспетчерської служби «1562».
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, заклади харчування
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