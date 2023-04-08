08.04.2023 20:50 Віталій Хінєвіч

У Харкові продовжуються роботи з відновлення житлових будинків постраждалих від обстрілу

У місті працюють над відновленням близько 100 житлових будинків, які були пошкоджені обстрілами.



ХМР

Про це Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив в інтерв’ю інтернет-виданню «Голос Америки», передає РЕДПОСТ.

«Торік ми відновили 200 будинків. Це були і глобальні реконструкції, і усунення незначних руйнацій. Зараз ми відбудовуємо близько 100 будинків, і працюватимемо над цим і далі», - повідомив мер.

Також він зазначив, що міська влада разом з бюро британського архітектора Нормана Фостера продовжує працювати над оновленням Генерального плану міста Харкова. Зокрема, розглядається відбудова центру міста, який зазнав значних руйнувань. За словами мера, його архітектурний ансамбль обов’язково відповідатиме колориту Харкова.



