20.06.2023 13:50 Віталій Хінєвіч

На Харківщині двоє чоловіків скоїли крадіжку

Під час дії воєнного стану 38-річний та 39-річний чоловіки, змовившись, проникли до приміщення складу для зберігання вантажу в селі Циркуни.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що зловмисники таємно викрали майно, що належить підприємцям. Здобиччю крадіїв стали насоси, велосипед та мотокоса.

Також встановлено, що один зі зловмисників проник на огороджену парканом територію кінного клубу, розташованого на території Циркунівської сільської ради, звідки викрав триколісний мотороллер.

Вироком суду першої інстанції обох чоловіків засуджено до покарання у виді 5 років позбавлення волі кожного та на підставі ст.ст. 75, 76 КК України звільнено від призначеного покарання з випробуванням на 2 роки 6 місяців кожного.

Не погодившись із вказаним вироком, прокурори оскаржили його в апеляційному порядку з підстав невідповідності призначеного судом покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинувачених внаслідок м’якості.

Вироком колегії суддів судової палати у кримінальних справах Полтавського апеляційного суду апеляційну скаргу сторони обвинувачення задоволено. Зазначений вирок набрав чинності.