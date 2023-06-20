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20.06.2023  11:00   Віталій Хінєвіч

У Харківській області розшукували дитину

9-річний хлопчик затримався на дитячому майданчику до темного часу та не зміг самостійно знайти дорогу додому.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
До поліції звернулася жителька смт Пісочин. Вона повідомила про зникнення сина 2014 року народження. Мати хлопця самостійно його шукала, після чого звернулася по допомогу до поліцейських. 
 
Працівники сектору ювенальної превенції ВП ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області спільно з поліцейськими офіцерами Пісочинської громади оперативно розшукали дитину. Як з'ясувалося, хлопчик затримався на дитячому майданчику та не зміг самостійно знайти дорогу до місця мешкання.
 
Поліцейські повернули дитину батькам. З дитиною та батьками проведена профілактична бесіда щодо недопущення таких випадків у майбутньому.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що через ворожі обстріли Харківської області сталися пожежі.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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